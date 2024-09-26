Лавров и Сийярто обсудили украинский конфликт и сотрудничество РФ и Венгрии

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД России.

Дипломаты обсудили практические вопросы двустороннего взаимодействия между двумя странами, в частности, реализацию договоренностей, которые были достигнуты при встрече Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в июле.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины.

По итогам переговоров Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в продолжении честного общения с российской стороной.

"Это всегда хорошо – разговаривать, потому что это в интересах моей страны продолжать честное общение с РФ", – цитирует дипломата ТАСС.

Венгерский министр призвал другие страны осознать необходимость выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Москвой.

Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН в ночь на 25 сентября. В преддверии мероприятия министр заявил, что Украина не может начать справедливые переговоры с Россией, которые бы базировались на принципах Устава ООН, из-за запрета Запада.

Глава МИД России также указал на то, что Украина с подачи Запада запретила языковые и религиозные права огромной части своего же населения.