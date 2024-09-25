Захарова понадеялась не встретиться с Зеленским в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik выразила надежду на то, что не встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Захарову спросили, что она будет делать, если случайно встретит Зеленского. На этот вопрос она ответила следующей фразой: "А вдруг Бог милует".

Захарова прилетела в Нью-Йорке вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым, который планирует участвовать в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Так, о намерении встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН уже сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам дипломата, он планирует обсудить с российским коллегой вопросы энергетики и возможность достижения мира на Украине.

