Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.

О намерении встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН уже сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам дипломата, он планирует обсудить с российским коллегой вопросы энергетики и возможность достижения мира на Украине.

Ранее президент США Джо Байден на Генассамблее ООН заявил, что Вашингтон не прекратит поддерживать Украину. Он также добавил, что позиция страны не изменится, пока не установится долгосрочный мир.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский с трибуны Совбеза ООН выступил против проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта. Помимо этого, он раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным.