Лавров: США в качестве "решалы" только усугубляют конфликты по всему миру

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Ситуация на Украине и в секторе Газа в очередной раз демонстрирует, что Соединенные Штаты своими действиями только усугубляют конфликты по всему миру. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Везде, куда Запад внедряется в качестве главного "решалы", извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы", – приводит ТАСС слова министра.

Лавров поделился, что за опыт его работы на международной арене не было зафиксировано ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему.

Глава МИД добавил, что Россия одержит победу в конфликте, развязанном Западом руками украинцев, поскольку иного языка западные страны не понимают.

Президент США Джо Байден на Генассамблее ООН заявил, что Вашингтон не прекратит поддерживать Украину. По его словам, позиция страны не изменится, пока не установится долгосрочный мир.

Вместе с тем Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, готов ли Вашингтон к возможной войне с Россией в случае разрешения американцами использования ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории.