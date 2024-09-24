Зеленский заявил, что "план победы" не предполагает переговоров с Россией

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Реализация нового "плана победы" на Украине не предполагает переговоров с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC.

"Речь идет не о переговорах с Россией. Речь идет о мосте к дипломатическому пути, как остановить войну", – сказал Зеленский.

Как пояснил украинский лидер, этот "мост" и является так называемым планом победы.

При этом ранее Зеленский заявлял о подготовке переговоров с Россией. Он также утверждал, что ряд пунктов "плана победы" зависят от одобрения Вашингтона, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава США Джо Байден, а также кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп. В США украинский лидер заявил о вероятности скорого окончания конфликта.

Как сообщали СМИ, план Зеленского включает в себя 5 пунктов, в числе которых получение современного западного оружия, гарантии безопасности от Запада, возможность Киеву продолжить атаковать Курскую область, требование современных вооружений и международной финансовой поддержки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль изучит официальную версию о "новом плане" Владимира Зеленского, однако к публикациям в СМИ относится с осторожностью.