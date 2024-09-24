Фото: 123RF/wladyslawmus

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал план украинского президента Владимира Зеленского, направленный на урегулирование конфликта на Украине, апокалипсисом. Его слова передает РИА Новости.

Как он утверждает, план Зеленского приведет не просто к мировой войне, а к концу мира. Смирнов также считает, что реакция Запада на данный план будет "лакмусовой бумажкой", которая продемонстрирует то, насколько адекватны члены НАТО.

Ранее Зеленский заявил о подготовке переговоров с Россией. По его словам, Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате.

Украинский лидер также утверждал, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с Россией зависят от одобрения Вашингтона, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава США Джо Байден, а также кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп.

Впоследствии украинский лидер заявил, что Украина уже живет по "плану Б", так как Байден пока не ответил поддержкой на "план победы" Киева. Такое высказывание политик сделал в ответ на вопрос, что будет, если Штаты откажут Украине в поддержке плана.

