Песков заявил о сдержанном отношении Кремля к статьям о "новом плане" Зеленского

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Кремль изучит официальную версию о "новом плане" президента Украины Владимира Зеленского, однако к публикациям в СМИ относится с осторожностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то по официальным источникам будет появляться какая-то информация, мы, конечно же, внимательно изучим", – сказал официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сейчас в Сети публикуется много разной и противоречивой информации.

Ранее Зеленский заявил о подготовке переговоров с Россией. По его словам, Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате. Также он подчеркнул, что Украина должна подготовить план и без участия Москвы.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать в "саммитах мира" по Украине. По ее словам, этот процесс ничего общего с урегулированием конфликта не имеет, так как саммит собирается представить "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы и тем самым добиться ее поддержки.

В свою очередь, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия не знакома с "мирным планом" Зеленского по разрешению конфликта и не была приглашена на его обсуждение.