Зеленский заявил, что Украина должна иметь план урегулирования и без участия РФ

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с Россией, но также должна подготовить план и без участия Москвы. Об этом он заявил в интервью американскому журналу The New Yorker.

При этом украинский лидер считает, что Киев должен показать союзникам, что готов к конструктивному диалогу. Он считает, что необходимо собрать саммит мира, на котором будет присутствовать Россия, которая получит украинский план урегулирования конфликта.

По его мнению, Россия может согласиться на переговоры, после чего будет проведен второй саммит с ее участием, на котором она либо поддержит украинскую "формулу мира", либо предложит свой вариант урегулирования конфликта.

"Но чтобы это произошло, нужно подготовить план без участия русских, потому что, к сожалению, они, похоже, думают, что у них есть своего рода красная карточка, как в футболе, что они могут задержать и заблокировать все", – высказался Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил о подготовке переговоров с Россией. По словам Зеленского, Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате.

По словам главы киевского режима, к настоящему моменту завершена подготовка трех пунктов этого плана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать в "саммитах мира" по Украине. По ее словам, этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет, так как саммит собирается представить "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта и тем самым добиться ее поддержки.