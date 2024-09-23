"Общественное": "план победы" Зеленского включает в себя 5 пунктов

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"План победы" украинского президента Владимира Зеленского включает в себя не 4, а 5 пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, которые, в свою очередь, ссылаются на собственные источники.

В число так называемого плана входит получение Украиной современного западного оружия, уверены журналисты. Ранее отмечалось, что в числе прочих 4 пунктов – гарантии безопасности от Запада, возможность Киеву продолжить атаковать Курскую область, требование современных вооружений и международной финансовой поддержки.

Зеленский заявил о полной готовности "плана победы" 19 сентября. Он сказал, что планирует завершить конфликт с Россией уже в 2024 году. При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва не знает деталей плана Зеленского и не приглашалась на его обсуждение.

