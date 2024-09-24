Байден заявил, что США не прекратят поддерживать Украину

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США не прекратят поддерживать Украину, заявил действующий президент Штатов Джо Байден на Генассамблее ООН.

"Мы не можем отвернуться от Украины. Мы не отступим от поддержки Украины", – цитирует лидера Штатов РИА Новости.

Байден также добавил, что позиция страны не изменится, пока не установится долгосрочный мир. Помимо этого, в своей речи глава Белого дома несколько раз упомянул Россию в контексте событий на Украине. Например, по его словам, российское руководство якобы стремилось к развалу НАТО, который удалось предотвратить. При этом доказательств в поддержку своих тезисов президент США не привел.

Ранее СМИ писали, что американский президент вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября в Вашингтоне.

До этого журналисты предполагали, что Байден не даст соответствующего разрешения, пока не увидит так называемый победный план Зеленского. Однако глава Америки может неофициально предоставить Киеву данные разведки США и систем целеуказания для содействия использованию британских Storm Shadow.