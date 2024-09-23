The Times: Байден вряд ли разрешит бить вглубь РФ после встречи с Зеленским

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Президент США Джо Байден вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета The Times.

Неназванный дипломат из страны – члена НАТО отметил, что применение дальнобойных ракет является исключительно британско-американским решением.

"Ключевая проблема состоит в том, что мы не знаем, где в действительности проходят красные линии", – заявил он.

По словам дипломата, уровень угрозы со стороны России "никогда еще не был насколько высоким".

В материале также отмечается, что решение об ударах вглубь территории России, скорее всего, не окажет значимого влияния на ход конфликта, так как российские силы вывели свои самолеты и ракетные системы за пределы поражения используемого в конфликте западного оружия. Кроме того, статья приводит мнение военных аналитиков и дипломатов, которые считают, что у Украины нет шансов выбить российские войска на востоке страны. Один из источников газеты считает, что любые переговоры станут "очень-очень сложными и болезненными для Украины".

Газета отмечается, что у западных элит нет понимания того, как можно завершить конфликт. В материале указано, что даже заморозка конфликта по текущей линии фронта и закрепление нейтрального статуса Украины, о которых говорил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс, "стали бы катастрофическим результатом" противостояния в глазах ряда натовских чиновников, и что это, по их пониманию, не может стать основой для переговоров.

Владимир Путин уже не раз предупреждал, что разрешение Украине наносить удары по РФ будет означать войну с НАТО, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.

Разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории РФ США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.