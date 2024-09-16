Песков заявил, что военные США давно вовлечены в украинский конфликт

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Соединенные Штаты разговорами о том, разрешить ли Украине наносить удары по российской территории западным оружием, лишь формализуют свое участие в украинском конфликте. На самом деле американские специалисты и военные давно задействованы в зоне спецоперации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политик рассказал, что есть фактическая сторона дела и формализация фактической стороны дела. В данный момент Москва видит "информационную возню" вокруг этого. Много слухов и прогнозов разных аналитиков, однако в данный момент нет официальных заявлений, уточнил Песков.

Ранее американские СМИ писали, что действующий президент Штатов Джо Байден не разрешит Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России, пока не увидит "победный план" украинского президента Владимира Зеленского.

Сам Зеленский подтвердил, что у его страны до сих пор нет разрешения использовать западное оружие для ударов вглубь РФ. Однако часть его "победного плана" заключается в том, чтобы ухудшить жизнь россиян, сказал он. По его мнению, если граждане РФ будут жить без комфорта, то начнут давить на Владимира Путина. В связи с этим Зеленский призвал США и другие западные страны сделать Киев сильным, чтобы "посадить" Москву за стол переговоров.