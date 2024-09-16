Зеленский заявил, что хочет лишить россиян комфортной жизни

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Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что часть его "победного плана" заключается в том, чтобы ухудшить жизнь в России. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По мнению Зеленского, если россияне будут жить без комфорта, то они начнут оказывать давление на Владимира Путина. В связи с этим он призвал США и прочие западные страны сделать Украину сильной, чтобы "посадить" российскую сторону за стол переговоров.

Ранее президент Украины заявил, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с Россией зависят от одобрения США, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава государства Джо Байден и кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп.

По информации СМИ, план Зеленского включает в том числе готовность Киева согласиться на локальное прекращение огня "на определенных участках" и временную заморозку конфликта.