Bild: Киев готов к локальному прекращению огня "на отдельных участках"

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Украинский президент Владимир Зеленский собирается представить свой план по текущему конфликту во время скорого визита в США. Этот план включает в том числе готовность Киева согласиться на локальное прекращение огня "на определенных участках" и временную заморозку конфликта. Об этом стало известно источникам издания Bild, пишет РБК.

По информации немецкого издания, в рамках встречи с американскими властями Зеленский также будет требовать разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным западным оружием по территории РФ.

Зеленский заявлял ранее, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с Россией зависят от одобрения США, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава государства Джо Байден и кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп.

Официально Киев не делился подробностями этого плана. По словам самого Зеленского, в нем идет речь о "конкретном оборонном пакете", который якобы станет сильным сдерживающим фактором для РФ.