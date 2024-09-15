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Столтенберг назвал необходимым диалог с РФ для разрешения конфликта на Украине
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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Столтенберг отметил, что по-прежнему верит в возможность диалога с Москвой, который будет связан с обороной и сдерживанием. Вместе с тем пространства для подобного диалога на сегодняшний день намного меньше, чем по сравнению с 2014 годом, добавил он.
"Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией. Но это должно основываться на силе Украины", – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Между тем Швейцария продолжает вести работу над привлечением РФ к обсуждению в рамках мирной конференции по Украине. В МИД страны заявили, что мирный процесс возможен только при участии Москвы.
РФ будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, отмечал глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая встреча будет возможна, если Москва увидит серьезную готовность защищать права человека.
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