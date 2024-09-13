Володин заявил, что НАТО воюет с ВС РФ под видом ВСУ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Обсуждение США, Германией, Британией и Францией возможности нанесения ударов по российской территории дальнобойным оружием – попытка скрыть участие в военных действиях. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Политик отметил, что Соединенные Штаты и иные союзники Украины "пытаются сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России". В то же время американские власти анализируют последствия ядерного взрыва, сказал Володин и подчеркнул, что все это является прямым доказательством, что под видом украинской армии на самом деле воюет Североатлантический альянс.

По словам спикера ГД, раньше были советники и инструкторы, а сейчас – наемники и целые подразделения, которые используют вооружение НАТО. Они определяют, на какие российские города совершить нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы, указал Володин.

Ранее Владимир Путин заявил, что Альянс не просто обсуждает возможное использование Киевом дальнобойного оружия, но и принимает решение о вовлечении в украинский конфликт, что будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер указал, что на переговорах с президентом США Джо Байденом не будет обсуждаться вопрос о разрешении ВСУ наносить удары вглубь РФ западными ракетами. Между тем зарубежные СМИ писали, что на данной встрече могли снять действующий запрет.