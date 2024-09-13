Писториус: страны ЕС сами решают, может ли Украина использовать их оружие против РФ

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В соответствии с международным правом страны ЕС сами решают, разрешать ли Украине использовать переданное ими дальнобойное оружие для ударов по территории РФ. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"В соответствии с международным правом ситуация ясная: партнеры на двусторонней основе обсуждают (с Украиной. – Прим. ред.), что можно делать с их оружием, это от них зависит", – приводит слова Писториуса РИА Новости.

При этом глава минобороны ФРГ отказался комментировать высказывания властей Великобритании и США на тему дальнобойного оружия.

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что на переговорах с президентом США Джо Байденом не будет обсуждаться вопрос о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории РФ западными ракетами. При этом иностранные СМИ писали, что лидеры на этой встрече могут принять решение о возможности снять действующий запрет.

Кроме того, 12 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев обсудил возможность применения украинскими войсками дальнобойных ракет для ударов по российской территории. Он также добавил, что передаст результаты дискуссии Байдену.

При этом официально в Белом доме заявляли, что не поддерживают подобные удары украинских войск. Одновременно с этим Байден сообщил о проработке вопроса о том, чтобы дать Украине соответствующее разрешение.

Владимир Путин, комментируя возможное использование Киевом дальнобойного вооружения, подчеркнул, что НАТО не просто обсуждает данный вопрос, но и принимает решение о вовлечении в украинский конфликт. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал реакцию Москвы на эту инициативу.