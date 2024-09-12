Лавров заявил, что решение о снятии ограничений на удары вглубь РФ принято давно

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Запад давно снял ограничения на использование Украиной американского дальнобойного оружия, с помощью которого киевский режим сможет наносить удары по территории РФ. Об этом на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он добавил, что сейчас это решение пытаются красиво преподнести для публики. Более того, Лавров назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев инсценировкой.

Во время своего выступления министр также напомнил, что украинские военные продолжают обстреливать мирных граждан в Белгородской и Брянской областях и пускать дроны по иным приграничным регионам РФ. Он подчеркнул, что количество подобных атак со стороны Киева лишь увеличивается.

При этом Лавров высказал предположение, что Украина наносит удары высокоточными средствами поражения по российским гражданским объектам с помощью западных военных специалистов, которые координируют эти атаки в ручном режиме. В связи с этим он охарактеризовал действия Киева как ядерный терроризм, ставший "главной визитной карточкой" страны.

"Вы наверняка следите за сообщениями об атаках, о попытках ударов по Ленинградской, Калининской, Курской, Запорожской атомным электростанциям. Почему-то все те, кто хочет помочь Украине сохранить энергообеспеченность, не обращают внимания на то, что Киев начал действовать на линии соприкосновения по гражданским энергетическим объектам", – обратил внимание глава МИД РФ.

Он также напомнил, как была взорвана плотина Каховской ГЭС, из-за чего оказалась разрушена сама станция, а около 200 человек стали жертвами этой атаки. Поэтому Лавров указал, что по вине Украины, которая наносит удары по атомным электростанциям, может произойти ядерная катастрофа, сравнимая по масштабам с чернобыльской. Однако от этого, по его словам, в первую очередь пострадает Европа.

"Запорожская АЭС была буквально на грани катастрофы, когда Вооруженные силы Украины 11 августа обстреляли ее. Пожар серьезно повредил одну из двух башен охлаждения электростанции. Это серьезная ситуация", – уточнил министр.

Кроме того, глава МИД РФ объяснил, что Россия, нанося удары по территории Украины, атакует лишь те объекты, которые напрямую связаны с организацией боевых операций ВСУ, в том числе те, от которых зависят действия украинских военных в Курской области.

Затронув ситуацию с российским регионом, который был атакован военными Украины, он заявил, что ВС РФ уверенно выжимают противника оттуда. Лавров также выразил надежду на то, что армия России дожмет ВСУ.

Официально в Белом доме заявляли, что не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ. Однако, несмотря на это, действующий американский президент Джо Байден сообщил о проработке вопроса, связанного с тем, чтобы разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

Для этого в Киев прилетел Блинкен, который на встрече с Зеленским обсудил возможность применения украинскими войсками дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. По информации СМИ, окончательного решения на встрече не удалось принять, но президент Украины уже направил госсекретарю США план по предполагаемому использованию дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России, а также список целей в РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал реакцию Москвы на разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ. Он предположил, что после получения Украиной разрешения киевская сторона сразу же попытается атаковать социальные объекты, которые они и атакуют до сих пор.

