ABC: Зеленский передал Блинкену план использования ракет для ударов по территории России

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Украинский лидер Владимир Зеленский направил госсекретарю США Энтони Блинкену план по предполагаемому использованию дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России, а также список целей в РФ. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на американский телеканал ABC.

При этом во время встречи Зеленского и Блинкена решение о снятии ограничений на использование поставленного на Украину Штатами вооружения пока не было принято.

Официально в Белом доме заявляли, что не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ. Однако, несмотря на это, действующий американский президент Джо Байден сообщил о проработке вопроса, связанного с тем, чтобы разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

Для решения этого вопроса в Киев прилетел Блинкен, который на встрече с Зеленским обсудил возможность применения украинскими войсками дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал СВО ответом на возможные удары вглубь территории России западным оружием.

