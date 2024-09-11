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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал СВО ответом на возможные удары вглубь территории России западным оружием.

"В настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения", – сказал Песков, добавив, что ответ РФ на удары вглубь ее территории будет соответствующим и что ВС РФ обладают полным арсеналом средств для продолжения СВО.

Представитель Кремля уточнил, что руководители западных стран, обсуждая подобные решения, пытаются дистанцироваться от конфликта на Украине. Это также подтверждает необходимость и безальтернативность специальной военной операции.

"Вовлеченность Соединенных Штатов, европейских государств в конфликт вокруг Украины несет прямой характер, непосредственный характер. И каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать-то уже некуда, все налицо", – указал Песков.

Ранее американский президент США Джо Байден заявил, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. В свою очередь, представитель Кремля допустил, что США уже приняли решение об ударах ракетами ATACMS по российским территориям.

Также Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Байден не позвонил Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, звонок Байдена Путину не сможет поставить точку в украинском конфликте.

По данным СМИ, разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS будет озвучено госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми в рамках их поездки в Киев 11 сентября.