Блинкен обсудил в Киеве возможность применения ВСУ дальнобойных ракет

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев обсудил возможность применения украинскими войсками дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с украинским и британским коллегами.

"Я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту (США Джо Байдену. – Прим. ред.) о том, что я услышал", – цитирует Блинкена РИА Новости.

Официально в Белом доме заявляли, что не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ. Одновременно с этим Байден сообщил о проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

По данным издания The Guardian, Великобритания уже разрешила Украине бить крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow по целям в глубине территории РФ.