США выделят Украине более 700 млн долларов на энергетику, гумпомощь и разминирование

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Соединенные Штаты Америки дополнительно выделят на нужды Украине еще свыше 717 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время своего визита в Киев, передает РИА Новости.

По его словам, из них 325 миллионов долларов пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, 290 миллионов – на оказание гуманитарной поддержки населению, в том числе посредством закупки лекарств, продуктов питания, питьевой воды и товаров первой необходимости.

Еще около 102 миллионов долларов предназначены на разминирование территории, заключил Блинкен.

Целью поездки госсекретаря США стало обсуждение с украинскими властями военных и экономических потребностей Киева на долгосрочную перспективу. Кроме того, ожидается, что в Киеве Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми озвучат свое разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.

Тем временем обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны (ПВО) является приоритетом военной поддержки США и останется таковым, заявили в Пентагоне. Вашингтон нацелен на удовлетворение всех потребностей ВСУ, в рамках которых идет работа с предприятиями военно-промышленного комплекса.