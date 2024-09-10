Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом поддержки США

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Обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны (ПВО) является приоритетом военной поддержки США и останется таковым. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Пентагона Патрика Райдера.

Он подчеркнул, что Вашингтон нацелен на удовлетворение всех потребностей ВСУ, в рамках которых идет работа с предприятиями военно-промышленного комплекса.

По информации СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми планируют поездку в Киев, где озвучат свое разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.

Блинкен и Лэмми посетят Киев 11 сентября. Официальной целью их поездки станет обсуждение с украинскими властями военных и экономических потребностей Киева на долгосрочную перспективу.

Одновременно с этим в Белом доме заявили, что США не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ, несмотря на намерения главы страны Джо Байдена обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером использование западного дальнобойного вооружения.