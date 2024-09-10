Путин заявил, что США наращивают военное присутствие у границ РФ

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США наращивают военное присутствие у границ России, заявил Владимир Путин, принимая участие в начале активной фазы учений "Океан-2024" в формате видеосвязи.

"Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – отметил глава государства.

На этом фоне Штаты пытаются любой ценой сохранить военно-политическое доминирование в мире. В этих целях Вашингтон стремится нанести Москве стратегическое поражение, используя для этого Украину. При этом, по словам президента РФ, в попытках достижения военного превосходства Вашингтон уничтожает архитектуру безопасности и сложившийся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) баланс сил, провоцируя таким образом гонку вооружений.

По словам российского лидера, в настоящий период Штаты приступили к отработке переброски и развертывания своих перспективных ракетных систем на территории АТР.

Он также обратил внимание, что Вашингтон и его союзники выступают с заявлениями о планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности "в так называемых передовых зонах". При этом приоритетными направлениями для их размещения становятся в том числе территории островов, расположенных в западной части Тихого океана, и ряд стран региона, заявил Путин.

Между тем Путин заявил, что учения "Океан-2024" являются самыми масштабными маневрами на море, которые страна проводит за три последние десятилетия. Во время своего выступления Путин также поприветствовал и поблагодарил за службу всех участников стратегического командно-штабного учения.