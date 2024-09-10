Путин заявил, что РФ проводит самые масштабные учения на море за последние три десятилетия

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские вооруженные силы проводят самые масштабные учения на море за последние три десятилетия. Об этом заявил Владимир Путин, принимая участие по видеосвязи в открытии командно-штабных учений "Океан-2024".

"Уважаемые товарищи, прежде всего хотел бы приветствовать и поблагодарить за службу всех участников стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". Сегодня начинается его активная фаза", – сказал российский лидер, приветствуя участников учений и пожелав им успешного решения поставленных задач.

По словам президента, в начале данной фазы будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым, задачи. Учения пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них примут участие не только корабли ВМФ, но также дальняя и военно-транспортная авиация.

Кроме того, к учениям в качестве наблюдателей привлечены представители 15 государств. В том числе в отработке практических действий принимают участие корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая.

"Особое внимание уделяем укреплению военного сотрудничества с дружественными нам государствами", – сказал Путин, отметив, что сейчас это особенно важно.

Ранее боевые корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) и ВМФ РФ встретились в заливе Петра Великого в Японском море. От ВМС НОАК в учениях принимают участие четыре боевых корабля и судно снабжения, в момент встречи корабли поприветствовали друг друга флагами расцвечивания.

Учения "Океан-2024" продлятся до 16 сентября включительно. Среди задач отмечается проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и новых образцов вооружения.