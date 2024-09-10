Боевые корабли РФ и КНР проведут совместные учения "Океан-2024"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Боевые корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) и Военно-морского флота РФ (ВМФ РФ) встретились в заливе Петра Великого в Японском море, неподалеку от Владивостока, в рамках совместных учений "Океан–2024". Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Минобороны РФ.

От ВМС НОАК в учениях принимают участие четыре боевых корабля и судно снабжения. В момент встречи корабли поприветствовали друг друга флагами расцвечивания, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что китайская армия с 2012 по 2023 год провела наибольшее число совместных военных учений с российскими военными – 20 штук. Общее число военных учений на тот момент 45. На втором месте по учениям с НОАК оказался Пакистан.

