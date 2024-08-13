Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии России. Ее главой станет бывший секретарь Совета безопасности, помощник главы государства Николай Патрушев, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Решение о создании ведомства было принято в целях повышения координации деятельности органов власти в вопросах реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов страны в Мировом океане.

В коллегию был включен вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, руководитель Совета по защите национальных интересов РФ в Арктике Юрий Трутнев. Он станет заместителем председателя ведомства.

Также в состав коллегии вошли глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минприроды Александр Козлов, глава МЧС Александр Куренков, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минэнерго Сергей Цивилев и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Кроме того, работать в ведомстве будут глава Росатома Алексей Лихачев и глава Новатэка Леонид Михельсон. Помимо них, членами коллегии стали начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков, первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

Задачами Морской коллегии станет развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации государства. Также ведомство будет заниматься анализом состояния судостроительной отрасли и разрабатывать меры по ее дальнейшему развитию.

Кроме того, в ведомство коллегии войдут задачи по развитию Военно-Морского Флота государства и вопросы поддержания стратегической стабильности в Мировом океане. Также членам коллегии предстоит вырабатывать меры, направленные на сохранение за Россией статуса великой морской державы.

Ранее Путин подписал указ, утверждающий положение об управлении президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Положение утвердило основные задачи и функции управления, а также его полномочия.

