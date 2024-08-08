Путин утвердил положение об управлении президента РФ по госполитике в сфере ОПК

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Владимир Путин подписал указ, утверждающий положение об управлении президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Положение утвердило основные задачи и функции управления, а также его полномочия. Так, подразделение администрации президента РФ будет представлять главе государства предложения по формированию гособоронзаказа, идеи по повышению эффективности "оборонки" и по совершенствованию механизмов поставок вооружения, военной и спецтехники для российской армии.

Помимо этого, управление будет обеспечивать мобилизационную готовность организаций ОПК и их мобилизационной подготовки. В основные функции ведомства также войдут сбор, обобщение и анализ информации о текущем состоянии ОПК и перспективах его развития.

Из документа также следует, что управление по госполитике в сфере ОПК будет готовить для российского лидера предложения, касающиеся деятельности комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) РФ с иностранными государствами.

Ранее в США признали, что Россия нашла способы поддерживать работу своего ОПК, несмотря на введенные Западом санкции. Таким мнением поделился госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. По его словам, россияне нашли обходные пути, в частности в своих отношениях с КНДР, Ираном и Китаем.

В мае Путин потребовал нарастить обеспечение ВС РФ современным оружием и техникой предприятиями ОПК. По его словам, речь идет о беспилотных, авиационных и наземных комплексах, высокоточных средствах поражения, средствах РЭБ и системах контрбатарейной борьбы.