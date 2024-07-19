Блинкен признал, что РФ смогла обеспечить работу ОПК в условиях санкций

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Россия нашла способы поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на введенные Западом санкции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, передает ТАСС.

Россияне нашли обходные пути, в частности в своих отношениях с КНДР, Ираном и Китаем, уточнил глава внешнеполитического ведомства Америки. То, что Россия может поддерживать работу ОПК позволяет ей продолжать проведение СВО.

"Я думаю, мы сделали бы ошибку, если бы рассматривали вопрос о том, успешны ли санкции, исключительно на основе того, изменили ли они непосредственно курс", – ответил Блинкен на вопрос журналистов, удалось ли Западу с помощью санкций изменить курс РФ.

Политик заявил, что рестрикции стали "мощной и растущей нагрузкой на российскую экономику и на российское будущее". Госсекретарь считает, что КНР предоставляет ресурсы для российского ОПК. По его словам, РФ импортирует из Китая 70% станков, оттуда же поступает 90% микроэлектроники. Все это идет в оборонно-промышленную базу, заключил Блинкен.

До этого Владимир Путин заявлял о необходимости наращивания обеспечения ВС РФ современным оружием и техникой предприятиями ОПК. По его словам, речь идет о беспилотных, авиационных и наземных комплексах, высокоточных средствах поражения, средствах РЭБ и системах контрбатарейной борьбы.