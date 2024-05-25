Путин потребовал нарастить обеспечение ВС РФ современным оружием и техникой

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Большинство предприятий ОПК справляются со сроками гособоронзаказа, однако необходимо продолжать наращивать обеспечение Вооруженных сил РФ современными оружием и техникой. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством оборонных предприятий.

По его словам, речь идет о беспилотных, авиационных и наземных комплексах, высокоточных средствах поражения, средствах РЭБ и системах контрбатарейной борьбы.

"Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", – подчеркнул президент.

Как отметил глава государства, за время спецоперации оборонные предприятия уже нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, БПЛА – в 4 раза, бронетанкового вооружения – в 3,5 раза.

"С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", – сказал он.

Путин отметил, что выпуск ракетно-артиллерийского вооружения возрос более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки рост составил более чем в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения – в 14 раз, по автомобилям – в 7 раз, по средствам индивидуальной бронезащиты – в 6 раз.

"Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами - масштабными задачами - справляетесь", – добавил российский лидер.

Ранее президент отметил, что успех на линии боевого столкновения сегодня зависит от быстроты и эффективности решения технологических задач.

По его словам, российское оборонное ведомство не успевает отслеживать все предложения от "народного" ВПК, который постоянно предлагает все новые идеи. Путин уточнил, что по отраслям наиболее сложными областями являются беспилотники и искусственный интеллект.

