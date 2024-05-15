Путин: изменений в руководстве Генштаба нет и пока не планируется

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Изменений в руководстве Генштаба нет и пока не планируется. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с командующими войсками военных округов, на которой представил им нового министра обороны РФ Андрея Белоусова.

"Хочу, чтобы это было всем понятно", – подчеркнул российский лидер, которого цитирует ТАСС.

Он указал, что блок боевой работы уже сложился и функционирует ритмично, а также действует успешно.

"Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом. И все-все поставленные задачи выполняются", – добавил президент РФ.

Путин назначил Белоусова на пост министра обороны РФ 14 мая. Свое решение российский лидер объяснил возросшими расходами на оборону и безопасность. В частности, в текущем году они составили 8,7% от ВВП страны. Сам министр до этого рассказывал, что приложит все свои силы и жизнь для решения поставленных перед МО РФ задач.

