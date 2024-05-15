Путин: изменений в руководстве Генштаба нет и пока не планируется

15 мая, 15:32Политика
Фото: kremlin.ru
Изменений в руководстве Генштаба нет и пока не планируется. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с командующими войсками военных округов, на которой представил им нового министра обороны РФ Андрея Белоусова.
"Хочу, чтобы это было всем понятно", – подчеркнул российский лидер, которого цитирует ТАСС.
Он указал, что блок боевой работы уже сложился и функционирует ритмично, а также действует успешно.
"Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом. И все-все поставленные задачи выполняются", – добавил президент РФ.
Путин назначил Белоусова на пост министра обороны РФ 14 мая. Свое решение российский лидер объяснил возросшими расходами на оборону и безопасность. В частности, в текущем году они составили 8,7% от ВВП страны. Сам министр до этого рассказывал, что приложит все свои силы и жизнь для решения поставленных перед МО РФ задач.
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