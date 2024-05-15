Путин: чем эффективнее действует армия, тем больше шансов для мира на Украине

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От эффективности действий ВС РФ в рамках спецоперации на Украине зависят шансы мирного урегулирования конфликта, заявил Владимир Путин во время встречи с военными в Кремле.

"Мы видим, что делает неонацистский режим в приграничной полосе. Так они поступали в течение всех лет, начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт. Ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите людей", – объяснил он.

Президент сделал акцент на том, что РФ всегда стремилась к миру и сейчас от эффективности войск на линии боевого соприкосновения зависит перспектива решения вопросов мирным путем. Путин обратил внимание, что российская армия ежедневно улучшает положение на всех направлениях и четко выполняет задачи, поставленные Генштабом.

"Это то, чего ждет от нас – от вас – вся страна", – резюмировал он.

Ранее Путин заявил, что главной проблемой урегулирования конфликта на Украине он видит вопрос надежности гарантий со стороны стран Запада. Он отметил, что правила меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает.

Президент подчеркнул, что Россия, как и Китай, отвергает попытки Запада навязывать миру порядок, который основан на лжи и лицемерии.

