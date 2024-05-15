Путин заявил о наличии проблемы с получением гарантий безопасности от Запада

Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин заявил, что главной проблемой урегулирования конфликта на Украине он видит вопрос надежности гарантий со стороны стран Запада. Об этом российский лидер рассказал в интервью китайскому агентству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Он отметил, что любые потенциальные переговоры должны затрагивать тему глобальной стабильности и гарантий безопасности как для Украины, так и для России.

"И главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", – заявил он.

Глава государства подчеркнул, что при этом, данные правила никто не видел и никто с ними не соглашался. Он добавил, что они, ко всему прочему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает. Путин заявил, что Россия, как и Китай, отвергает попытки Запада навязывать миру порядок, который основан на лжи, лицемерии и неизвестно кем придуманных мифических правилах.

В этом интервью Путин также назвал председателя КНР Си Цзиньпин мудрым и дальновидным руководителем и заявил, что каждая встреча с ним – это не только общение давних друзей, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Он также сообщил, что Москва положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса.