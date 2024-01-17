В Белом доме заявили о формировании нового миропорядка

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о формировании нового миропорядка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова Салливана.

Так, модератор сессии Берге Бренде заявил, что после окончания холодной войны установился миропорядок, основанный на демократических ценностях и верховенстве закона. Однако сегодня возникает впечатление, что данный порядок уже не является мировым и формируется новый, добавил он.

В ответ на это Джей Салливан отметил, что новый миропорядок действительно формируется на фоне того, как мир подошел к концу одной эры и началу другой. Он считает, что одной из частей стратегии формирования Соединенными Штатами и прочими странами нового миропорядка является "защита от агрессии РФ".

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора в видеоформате, заявил, что устойчивый миропорядок невозможен без сильной России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что основанный на американских правилах мировой порядок изжил себя. По его словам, президенту США Джо Байдену следовало бы признать, что американская сторона своими стремлениями сохранить гегемонию принесла только вред.

Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок