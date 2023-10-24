Володин назвал изжившим себя мировой порядок, основанный на правилах США

Фото: kremlin.ru

Основанный на американских правилах мировой порядок изжил себя. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова президента США Джо Байдена о необходимости создания нового мирового порядка.

"Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок и США могут построить его. Таким образом, он согласился с тем, что порядок, основанный на американских правилах, изжил себя", – написал Володин в своем телеграм-канале.

По словам председателя ГД, Байдену следовало бы признать, что американская сторона своими стремлениями сохранить гегемонию принесла только вред. Речь идет о торговых войнах, которые нарушили устоявшиеся экономические цепочки, о глубоком кризисе Евросоюза, напряжении вокруг Тайваня, Украины и Ближнего Востока.

Вместе с этим Володин выразил уверенность, что эти проблемы стали "следствием правления Байдена". Спикер палаты заявил, что США разрушили систему глобальной безопасности, в связи с чем никто в мире не согласится на строительство Вашингтоном нового миропорядка. Он уточнил, что 80% населения планеты видят необходимость в принципах взаимовыгодного сотрудничества и уважения. По мнению политика, сейчас мир изменился и стал многополярным.

"Попытки вновь перекроить его по американским лекалам не приведут ни к чему хорошему, только к глобальной катастрофе. Выживший из ума Байден должен быть изолирован, пока не развязал мировую войну", – заключил Володин.

Похожий комментарий на слова президента США ранее дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вашингтон хочет, чтобы любой миропорядок был американоцентричным, но такого больше не будет, подчеркнул он.

Песков согласился с тем, что мир нуждается в новом порядке. При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Москва не согласна с тем, что он может быть построен Вашингтоном.

Минобороны Китая рассказало о сотрудничестве с РФ