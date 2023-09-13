Блинкен назвал союз РФ и Китая острой угрозой миропорядку

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудничество России и КНР может стать одной из угроз сложившемуся миропорядку. Он также объявил о конце миропорядка, который сложился по итогам холодной войны.

"То, что мы переживаем сейчас, – это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его", – передает его слова РИА Новости.

Выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса, Блинкен добавил, что десятки лет, во время которых строилась геополитическая стабильность, вероятные ожидания об укреплении мира и безопасности, о международном сотрудничестве, все это уступило место конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами.

"Это случилось не в одночасье. Что привело нас к этому моменту, будет предметом исследований и споров в предстоящие десятилетия", – сказал госсекретарь Соединенных Штатов.

Говоря о России, он назвал ее действия на территории Украины самой острой и актуальной угрозой международному порядку. Однако один из не менее серьезных вызовов политик также видит в Китае, так как эта страна и ее власти стремятся переписать миропорядок.

"Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов", – резюмировал Блинкен.

В начале сентября Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" заявлял, что планирует встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Он добавил, что стороны обсудят несколько вопросов, в том числе и гуманитарные контакты.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин может связаться с председателем КНР в ближайшие месяцы.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Китай в октябре во время форума "Один пояс – один путь", который направлен на активизацию международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала.



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