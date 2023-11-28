Путин заявил, что прочный мировой порядок невозможен без сильной России

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Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора в видеоформате, заявил, что устойчивый миропорядок невозможен без сильной России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По мнению президента, российское многообразие и единство культур не вписывается в логику и схему тотального обезличивания колонизаторов Запада.

"Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия", – заявил Путин.

В ходе выступления глава государства также подчеркнул, что традиции и ценности народа России невозможно "выкорчевать". Российский лидер напомнил о верности "вечным традициям" во время Великой Отечественной войны. По его словам, это продолжится, поскольку это основа, суть России и русского народа.

