Путин заявил, что битва России за суверенитет имеет национально-освободительный характер

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Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер. Об этом сообщил Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией", – сказал президент.

По мнению Путина, Россия на данный момент находится в авангарде формирования нового справедливого мироустройства и сражается за свободу всего мира. Он заявил, что сейчас проявляется диктатура одного гегемона, которая опасна для окружающих.

Прочный миропорядок, уверен глава государства, невозможен без суверенной и сильной России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основанный на американских правилах мировой порядок изжил себя. По его мнению, президенту США Джо Байдену следовало бы признать, что американская сторона своими стремлениями сохранить гегемонию принесла только вред.



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