Россия готова к обсуждению постконфликтного урегулирования кризиса на Украине – Шойгу

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Российская сторона сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время 10-го Сяншаньского форума по безопасности, пишет РИА Новости.

Министр подчеркнул, что данные политические дискуссии должны быть основаны на реалистичных началах. При этом необходимо обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами, в том числе постоянными членами Совбеза ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности.

Для того, чтобы создать справедливый, многополярный миропорядок, нужно обновить архитектуру международной безопасности и придать ей большую устойчивость, добавил Шойгу.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине и провести переговоры "о земле и о мире". По его мнению, предварительные условия не нужны, главное – дать команду "стоп".

До этого Владимир Путин заявил, что Россия никогда не имела ничего против мирного урегулирования конфликта на Украине. Наоборот, это украинская сторона "выбросила в печку" стамбульские договоренности и не хочет вести переговоры.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине