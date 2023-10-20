Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на серьезные уступки ради достижения мира, пишет Front Populaire.

"Разрешение украинского кризиса не может включать простое прекращение огня и заморозку конфликта. Это, безусловно, потребует комплексных переговоров по восстановлению стабильности и безопасности в Европе. Чем скорее правящие элиты Европы поймут это, тем лучше", – отметил автор статьи.

В материале указано, что Зеленскому придется согласиться на четыре условия для обеспечения мира в ситуации, когда поддержка Запада постепенно уменьшается. Автор считает, что украинский лидер должен признать потерю территории. Также ему необходимо отказаться от намерений войти в НАТО и Евросоюз. Помимо этого, в конституции страны должно быть закреплено использование русского языка наравне с украинским. Четвертое условие – Украине необходимо пройти через ограниченную форму демилитаризации.

Автор статьи заметил, что действующей националистической фракции правительства на Украине будет трудно принять все эти условия.

"Но какое другое решение возможно? Бесконечное продолжение конфликта со всевозрастающим числом погибших?" – задал вопросы публицист.

Эффективное завершение конфликта между Украиной и Россией не может быть достигнуто только прекращением огня и замораживанием военных действий. Чем быстрее правящие элиты в Европе осознают это, тем лучше для них, заключил автор издания.

Ранее Владимир Путин заявил, что на Украине задумываются о переговорном процессе. Президент России подчеркнул, что ответственные лица, которые курируют направление внешней политики, говорят о том, что нужно решать соответствующие проблемы путем мирных переговоров. Путин назвал это желание правильным, однако заявил, что этого мало.

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