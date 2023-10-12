Глава военной разведки Украины сообщил, что ВСУ выбились из графика

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Украинская армия выбилась из графика в своих контрнаступательных действиях, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование", – подчеркнул он.

Однако Буданов не стал уточнять, что именно он имеет в виду.

В свою очередь, главный редактор портала "Русская истина" Борис Межуев отметил в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда", что конфликт на Украине движется к заморозке.

По его словам, в настоящее время в зоне боевых действий сложилась тупиковая ситуация, которая может либо разрешиться за столом переговоров, либо будет заморожена на некоторое время.

"Я абсолютно не отступаю от своих прогнозов. И мне кажется, что то, что сейчас происходит с Ближним Востоком, в некоторой степени к этому ведет. Хотя мне представляется, что в большом смысле слова эти события для России невыгодны, в стратегическом смысле слова", – высказался он.

Ранее немецкая газета Bild написала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье говорилось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой. В связи с этим наступление ВСУ потерпело неудачу.

Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что Запад вынудит Украину отказаться от некоторых территорий. По его мнению, США будут настаивать на том, чтобы Киев сел за стол переговоров. При этом украинской стороне придется уступить часть земель, поскольку ВСУ не могут взять их под свой контроль, добавил он. В этом им не помогает даже вооружение НАТО, подчеркнул Риттер.



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