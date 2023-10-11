Путин заявил, что война на Украине была начата Киевом в 2014 году

Фото: kremlin.ru

Киев начал войну на Украине в 2014 году, когда после госпереворота, который поддержали США и Европа, были боевые действия на юго-востоке страны. Об этом в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" заявил Владимир Путин.

"Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков, и никто не обращал на это внимание. Все обратили внимание только на то, когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны", – подчеркнул он.

По словам президента РФ, Москва отвечает, поскольку других средств нет. Как отметил глава страны, никакие цивилизованные способы обеспечения безопасности РФ стали невозможны.

"Плюс еще войну там раскачали с 2014 года, а потом уже отказались и от плана мирного регулирования, на основе документов, подписанных в Минске. И более того, откровенно сказали публично, что и не собирались этого выполнять, водили нас просто за нос", – добавил он.

Путин также указал, что все обратили внимание на ситуацию в Донбассе только с началом спецоперации.

Ранее Владимир Путин в ходе Валдайского форума, отвечая на вопрос об окончании спецоперации, сказал, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности народов России. По его мнению, это более сложный вопрос, чем территория.

Глава государства подчеркнул, что РФ в рамках СВО защищает свои традиции, культуру и своих людей. Действия ВС РФ на Донбассе обусловлены в первую очередь целями защиты людей, отметил он.

Путин оценил ситуацию с контрнаступлением ВСУ