Путин рассказал об окончании СВО

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Владимир Путин в ходе Валдайского форума ответил на вопрос о том, где остановится спецоперация.

"Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория", – подчеркнул он.

Ранее глава государства подчеркнул, что Россия в рамках спецоперации на Украине защищает свои традиции, культуру и своих людей. Действия ВС РФ на Донбассе обусловлены в первую очередь целями защиты людей, отметил он.

До этого Путин заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украине, а, наоборот, пытается их закончить. Лидер РФ напомнил, что не Москва организовала антиконституционный госпереворот в Киеве в 2014 году.



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