Путин объяснил, что значат его слова о границах России, которые нигде не заканчиваются

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Владимир Путин пояснил смысл своего высказывания о том, что границы России нигде не заканчиваются. Об обстоятельствах появления этой фразы президент России рассказал на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это было сказано впервые в разговоре с одним из бывших президентов Соединенных Штатов у меня дома, в Огареве", – пояснил Путин.

Он сказал эту фразу в шутку, когда экс-президент США посмотрел на карту России. Однако в первую очередь эти слова имеют цивилизационный смысл, пояснил президент.

"Наших соотечественников [за рубежом] проживает много, русский мир имеет глобальный характер, русский язык является одним из официальных языков ООН", – отметил Владимир Путин.

В одной только Латинской Америке живет 300 тысяч соотечественников. Поэтому границ у России нет. Однако, по словам Путина, точно так же границ нет и у всех других цивилизаций – Индии, Китая и других стран.

"Это все перекрещивается, взаимодействует между собой", – заключил глава государства.

В своей речи на Валдайском форуме Путин заявил, что Запад активно отрицает само понятие суверенитета. Поэтому весь мир вынужден участвовать в противостоянии. Президент считает, что приверженность блоковым подходам – порочное наследие XX века.

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