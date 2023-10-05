Никто не должен предавать свою цивилизацию – Путин

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Владимир Путин считает, что никто не должен предавать свою цивилизацию, поскольку в противном случае мир придет к всеобщему хаосу. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Валдайском форуме.

"Еще одна очень важная вещь: свою цивилизацию, конечно, никому нельзя передавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно", – сказал президент.

По его мнению, каждая отдельная цивилизация должна придерживаться правила, по которому она никому ничего не навязывает, но и не позволяет навязывать себе. Это, считает глава государства, путь к гармоничным и созидательным международным отношениям.

Как добавил Путин, сегодня международная среда агрессивна и нестабильна, поэтому в таких условиях защита своего цивилизационного выбора является огромной ответственностью.

До этого российский президент заметил, что США не только пытаются навязать всему миру свои правила, но и хамским образом учит других, как себя вести. Это, по его словам, "просто дурь какая-то, чушь".

