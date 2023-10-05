Путин рассказал, как высказывал предложение о вступлении РФ в НАТО

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Владимир Путин напомнил, как ранее выступал с предложением о членстве России в Североатлантическом альянсе, однако военно-политический блок ответил отказом. Российский лидер рассказал об этом в рамках своего выступления на Валдайском форуме.

"Я уже говорил об этом публично нашим союзникам, нашим партнерам: был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: "А может, нам и в НАТО вступить?" Но нет! НАТО такая страна не нужна, нет", – отметил он.

Путин обратил внимание, что ничего не мешало принять РФ в НАТО – идеологического противостояния и других проблем не было.

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала расширение Североатлантического альянса "следствием российской политики" и заявила, что "людей не заставляют вступать в НАТО". Вину за увеличение численности участников организации политик возложила на Путина.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рекомендовал Клинтон вспомнить о многочисленных волнах расширения НАТО и приближении военной инфраструктуры Альянса к границам России. Он также отметил, что Путин неоднократно предлагал западным странам обсудить подобную ситуацию и заключить соглашение о гарантиях безопасности, однако они отказались.



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