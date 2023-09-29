НАТО не будет отвечать на возможный удар РФ по военному альянсу – исследование

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Американская некоммерческая исследовательская организация RAND пришла к выводу, что на возможный удар России по силам Североатлантического альянса в рамках конфликта на Украине НАТО может отказаться от ответных действий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад организации.

Аналитики также опубликовали три варианта развития предполагаемой эскалации. В первом из них под удар РФ попадают чиновники Альянса на Украине. Подобное действие может привести к политическому давлению или дипломатическому требованию.

Во втором варианте рассматривалась ситуация, при которой российские маневры приведут к крушению самолета США над Черным морем. В таком случае Штаты могут столкнуться с необходимостью военного ответа, что будет воспринято Москвой как следующий виток развития конфликта.

В заключительном сценарии, по заявлению аналитиков, Россия может нанести упреждающий удар по объектам военного блока. Однако даже при таком варианте не гарантируется какой-либо ответ со стороны НАТО, считают эксперты.

По словам военного эксперта Леонкова, не стоит понимать буквально подобные доклады, поскольку они могут быть рассчитаны на подталкивание РФ к эскалации. В частности, западные страны могут специально устраивать подобные вбросы, что они не готовы к однозначному военному ответу.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс направит в Литву два самолета дальнего обнаружения AWACS для организации наблюдения за военной активностью России.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО до сих пор ведет агрессивную деятельность по наращиванию собственного присутствия у границ РФ.

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