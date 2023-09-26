Медведев заявил, что Россию провоцируют на прямой конфликт с НАТО

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России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя поставки Киеву танков Abrams и ракет большей дальности.

В своем телеграм-канале он привел три антироссийских действия, провоцирующих Москву. Во-первых, это встреча представителей правительства Канады, включая премьера Джастина Трюдо, с нацистами. Во-вторых, это поставки танков Abrams из арсеналов НАТО и, в-третьих, это обещания поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System киевским властям.

"Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м", – заявил Медведев.

25 сентября СМИ сообщали, что первая партия танков M1 Abrams американского производства прибыла на Украину. Поставки стартовали на несколько месяцев раньше прогнозов.

О скором прибытии танков Abrams на Украину говорил 16 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Киев надеется получить их в количестве больше 10.

Первая партия танков Abrams прибыла на Украину – СМИ