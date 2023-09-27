Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон к Владимиру Путину, заявил, что политик известна в России попытками подменять понятия.

До этого Клинтон назвала расширение Альянса "следствием российской политики" и заявила, что "людей не заставляют вступать в НАТО". Вину за увеличение численности участников организации политик возложила на Путина.

"Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия", – сказал он.

На фоне заявления экс-госсекретаря США Песков рекомендовал ей вспомнить о многочисленных волнах расширения НАТО и приближении военной инфраструктуры Альянса к границам России. Он также отметил, что Путин неоднократно предлагал западным странам обсудить подобную ситуацию и заключить соглашение о гарантиях безопасности, однако они отказались.

Подобные обстоятельства, по словам представителя Кремля, ясно объясняют причины СВО, которая проводится Россией и продолжается.

Между тем расширение НАТО поддержали в Турции. В канцелярии Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что не имеют ничего против расширения Альянса при условии, что это будет сделано ради стабильности. Там же отметили, что турецкая сторона остается критически важным партнером и надежным союзником в новых инициативах НАТО.

