В канцелярии Эрдогана заявили, что Анкара поддерживает расширение НАТО ради стабильности

Фото: 123RF/martinbertrand

Турецкая сторона поддерживает расширение Североатлантического альянса не против какого-то государства, а лишь для того чтобы обеспечить стабильность. Об этом глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в интервью изданию Middle East Eye.

По его словам, расширение НАТО является "ключом к долгосрочному миру и стабильности".

"Турция никогда не чуралась самых сложных операций альянса в разных уголках мира. Во все более нестабильном мире, полном угроз и новых видов военных действий, Турция активно противодействует новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО", – поделился Алтун.

Он заявил, что турецкая сторона остается критически важным партнером и надежным союзником в новых инициативах Альянса.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вступление Анкары в Европейский союз откроет путь Швеции в Североатлантический альянс. Президент призвал западные страны выполнить все обещания. Глава государства отмечал, что такое условие было передано американскому президенту Джо Байдену.